Psv rullo compressore: il poker in campionato è servito. Vittoria schiacciante 6-1

Continua la marcia del Psv nel campionato olandese, è arrivata un’altra vittoria con un netto 6-1 per la squadra di van Bommel

E’ un Psv in grande forma quello che si è visto contro il Willem II. La squadra di van Bommel ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva nella Eredivisie, con un punteggio tennistico. Il Psv ha trionfato 6-1 contro il Willem II, miglior difesa del campionato prima di questo match.

Per gli olandesi, inseriti nello stesso girone dell’Inter in Champions League, si tratta del sesto successo consecutivo su sei partite disputate in stagione. I futuri avversari dell’Inter hanno ottenuto quattro vittorie in campionato e due nei preliminari di Champions League contro il Bate Borisov.

La partita

Il Psv ha consolidato il primo in classifica nella Eredivisie con la quarta vittoria in quattro incontri. Tutto facile contro il Willem II. Tre punti messi al sicuro già nel primo tempo, chiuso 4-0 per la squadra allenata da van Bommel. Le reti hanno portato la firma di Hendrix al 7°, Bergwijn al 13°, Pereiro al 35° su calcio di rigore e Viergever al 44°.

Nella ripresa è arrivata la rete della bandiera degli ospiti, siglata da Sol al 46°. Il Psv non si è fermato, andando a segno con Viergever al 49° e Bergwijn al 72° per il 6-1 finale. Con questo larghissimo successo, gli olandesi hanno il miglior attacco della Eredivisie con 14 reti segnate in quattro partite.