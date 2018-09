Psv: messaggio all’Inter. Ajax demolito 3-0, fuga in Eredivisie

Il Psv Eindhoven domina il big match contro l’Ajax, protagonisti i giovani talenti di van Bommel, percorso netto in Eredivisie

Tre squilli all’Ajax, sei vittorie su sei incontri in Eredivisie, fuga in campionato: il Psv domina in Olanda. Nel big match della sesta giornata, la squadra di van Bommel ha demolito i rivali storici dell’Ajax. I padroni di casa hanno vinto 3-0, grazie a un primo tempo stellare, chiuso con tre reti di vantaggio.

I gol sono stati segnati dalle stelle della squadra olandese. Psv in vantaggio al 21° con Pereiro, raddoppio firmato da de Jong al 24° e tris servito da Lozano al 35°. Partita senza storia al ‘Philips Stadion’ di Eindhoven.

Il Psv sa solo vincere

Con il successo ottenuto oggi contro l’Ajax, il Psv ha vinto la sesta partita su sei match giocati in Eredivisie. Primo posto con 18 punti, a +5 su Ajax, Feyenoord e Heracles. Gli uomini di van Bommel dominano in Olanda. Unica sconfitta stagionale, il 4-0 subito a Barcellona nell’esordio in Champions League.

Il 3 ottobre prossimo, l’Inter sarà impegnata in Olanda contro i padroni di casa nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Sarà una trasferta difficile, gli olandesi sono imbattuti in casa e stanno giocando un ottimo calcio. Tanti talenti emergenti nella squadra di van Bommel. Anche i nerazzurri sono in netta crescita, partita difficile, ma alla portata della sqaudra di Luciano Spalletti.