PSV Inter | Una statistica che fa ben sperare in vista della qualificazione

PSV Inter | L’Inter questa sera corre alla ricerca di una statistica che fa ben sperare in vista del passaggio del girone

PSV Inter | Questa sera i nerazzurri in terra olandese si renderanno protagonisti della seconda gara di Champions di questa stagione. Dopo la lunga attesa durata 7 anni e dopo l’incredibile vittoria in rimonta contro il Tottenham l’Inter vorrà dare continuità al periodo positivo. Gli olandesi in campionato vengono da 7 vittorie in altrettante gare, mentre in Europa sono reduci dalla sconfitta contro il Barcellona, e sono quindi alla caccia di punti preziosi. Per gli uomini di Spalletti di annuncia quindi una gara più che complicata.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, a dare maggiore carica all’Inter in vista della gara odierna è una statistica particolare. Stando al quotidiano sportivo sopra citato infatti nella storia della Champions tutte le volte in cui una squadra è riuscita a vincere le prime due gare del girone è poi arrivata la qualificazione alla fase successiva. Una situazione simile è capitata finora a 28 squadre.

Stando a ciò quindi se i nerazzurri questa sera dovessero conquistare i tre punti avrebbero in mano una buona parte della qualificazione. Positivi sono anche i precedenti contro il PSV. I destini delle due squadre si sono incontrati fino a questo momento per 2 volte, entrambe nella stagione 2007/2008. Ed in entrambe le circostanze l’Inter riuscì ad imporsi (0-2 prima e 1-0 poi).