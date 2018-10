PSV Inter | Spalletti pensa ad un nuovo cambio in attacco

PSV Inter | Spalletti valuta un cambio nel reparto offensivo rispetto alla gara di sabato

PSV Inter | I nerazzurri guidati da Spalletti saranno protagonisti questa sera del secondo match di questa prima fase della Champions League. Il sorteggio gli opporrà il PSV, reduce da 7 vittorie in 7 gare nel campionato olandese. L’Inter cerca la seconda vittoria dopo l’incredibile rimonta del match casalingo contro il Tottenham.

Luciano Spalletti sta meditando quali uomini mandare in campo per questa sfida, cercando di schierare un 11 con energie fresche, dato che la squadra è reduce da un autentico tour de force. Al momento sembra che le scelte per quanto riguarda la difesa siano svelate. Lo stesso Spalletti ha apertamente dichiarato in conferenza che Skriniar non giocherà terzino destro come accaduto nella prima partita.

Lo slovacco giocherà quindi al centro molto probabilmente al fianco di De Vrij. Come diretta conseguenza di ciò a destra agirà D’Ambrosio, e a sinistra Asamoah, che ha riposato sabato contro il Cagliari. Scelte praticamente obbligate a centrocampo. Brozovic, che ha rifiatato tre giorni lasciando spazio a Borja Valero (autore di una grande gara) sarà affiancato da Vecino.

Sulla trequarti Spalletti pensa ad un assetto differente rispetto a quello dell’ultima partita di campionato. Ci sarà Perisic (partito dalla panchina sabato), insieme a Nainggolan e probabilmente Politano, autore della sua prima rete in nerazzurro contro il Cagliari e favorito rispetto a Candreva. In avanti il rientro di Icardi.