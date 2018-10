PSV Inter | Parla Zoet: “Dobbiamo fare attenzione ad Icardi, è…”

PSV Inter, le parole del portiere Zoet

Alla viglia di PSV Inter, il portiere degli olandesi, Jeroen Zoet, ha parlato in conferenza stampa, affiancando il tecnico Van Bommel.

Le dichiarazioni del numero 1 del PSV

Disciplina

“A Barcellona siamo stati molto disciplinati tatticamente, ma non abbastanza. Domani sera vogliamo dimostrare che siamo anche in grado di ottenere dei buoni risultati in Europa. Anche se sappiamo, ovviamente, che l’Inter è una squadra fantastica, alla quale dobbiamo fare attenzione. Vogliamo davvero dimostrare di essere migliorati “.

Icardi

“Siamo consapevoli della sua forza. Le statistiche dimostrano che è un ottimo attaccante. Sia io che i nostri difensori stiamo lavorando e non vediamo l’ora affrontare un calciatore di questo livello.