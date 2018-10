Psv Inter, Nainggolan suona la carica: ” voglio far gol per…”

La carica di Nainggolan

L‘Inter giocherà alle ore 21 la seconda partita del girone di Champions League contro il Psv Eindhoven. Prima del calcio di inizio è stato intervistato dai microfoni di Sky, Radja Nainngolan. L’ex giallorosso sta tornando a pieno regime in maniera graduale dopo il fastidioso infortunio. E’ lui il profilo che deve dare la scossa e portare la giusta mentalità alla squadra. Le frasi dichiarate a Sky dimostrano la tenacia e la determinazione del belga:

“Serve sacrificio calma., voglio far gol soprattutto per il bene della squadra e magari aggiornare il mio score in Champions.Il gol personale può far ancora più piacere ma l’importante è portare a casa i tre punti. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità.