PSV Inter | Il programma di domani, orario conferenza, due calciatori…

PSV Inter, il programma di domani

PSV Inter – Domani sarà giorno di vigilia per l’importante gara di Champions League dei nerazzurri, che hanno la possibilità di distanziare gli avversari.

Il programma della vigilia di Champions League

In vista di PSV-Inter, Matchday 2 del Gruppo B della UEFA Champions League 2018/19, ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre in programma per la giornata di martedì 2 ottobre 2018:

– ore 11.00 al Suning Training Centre di Appiano Gentile, allenamento Inter: 15′ aperti agli operatori dell’informazione

– ore 14.00 al Philips Stadium Eindhoven: conferenza stampa PSV

– ore 16.30 al centro allenamento PSV (De Herdgang, Oirschotsedijk 12 Eindhoven), allenamento PSV: 15′ aperti agli operatori dell’informazione

– ore 17.30 al Philips Stadium Eindhoven, sopralluogo giocatori Inter al terreno di gioco: 15′ aperti agli operatori dell’informazione

– ore 18.00 al Philips Stadium Eindhoven, conferenza stampa 2 giocatori Inter e a seguire conferenza stampa mister Spalletti

Fonte: Inter