Psv Inter, il fischietto serbo che preoccupa le italiane

Gli arbitri delle italiane: Inter con il serbo

Inter, Roma Napoli e Juve hanno conosciuto i rispettivi arbitri che seguiranno gli impegni in Champions League. I nerazzurri, impegnati in Olanda contro il Psv, saranno diretti da Milorad Mazic. Il fischietto serbo ha arbitrato la finale della Supercoppa europea vinta dal Real Madrid contro il Siviglia.L’ungherese Kassai è stato designato per Napoli Liverpool, mentre Karasev toccherà alla Juventus e Raczowksi alla Roma.

Mazic non ha alcun precedente con l’Inter ma le statistiche con le squadre italiane presentano questi numeri. Sotto la sua direzione, infatti, sono arrivati i successi dell’

Udinese contro l’Az Alkmaar,2-1

del Milan contro il Ludogorets 0-3 ed infine

il 3-0 della Juventus in Germania contro il Borussia Dtm.

3 pareggi

Tre i match terminati con un punto per squadra:

Vaslui-Lazio 0-0,

Roma-Atletico Madrid 0-0,

Juve-Barcellona 0-0, CL ’17-18

4 sconfitte

Lacrime in quattro occasioni per le italiane in occasione di :