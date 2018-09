Psg, Tuchel scarica Buffon: Ho spiegato ad Areola che…”

Loading...

Psg: Buffon ai margini

Il Psg avrebbe messo in discussione Gigi Buffon. Il portiere esperto, ingaggiato per portare mentalità vincente in uno spogliatoio ricco di fenomeni, potrebbe essere superato nelle gerarchie da Areola. A confermare quanto detto, è stato proprio il tecnico dei parigini, Tuchel che, ai microfoni di RMC Sport ha dichiarato:

“Ho spiegato ad Areola che era in pole position per essere il numero uno. Bisognerà gestire comunque al meglio la situazione. Loro sanno e, se riusciremo ad essere intelligenti e generosi con entrambi, sono sicuro che saremo ricompensati.”

Parole che declinano la posizione dell’ex portiere della Juventus, apparso poco brillante nelle ultime uscite con la nuova maglia e nel nuovo campionato. L’estremo difensore italiano aveva scelto la capitale francese per cercare nuovi stimoli e, magari, tentare l’assalto a quella Champions soltanto sfiorata.

A quanto, pare, questa volta non vivrà una stagione da protagonista.