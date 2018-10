Psg news, Neymar vuole lasciare per due motivi: la nuova squadra ci prova

Psg e Neymar in conflitto

Neymar si è pentito di aver accettato il Psg e vorrebbe cambiare squadra. Addirittura si parla di un ritorno al Barcellona. E’ quanto riporta un’indiscrezione del Mundo Deportivo, che conferma la volontà del brasiliano, ormai poco stimolato dal calcio francese e pronto a ritornare in Spagna.

Il club catalano ha reagito con freddezza a questa notizia, già divulgata qualche settimana fa. Gli spagnoli non hanno gradito il modo in cui Neymar ha preferito il Psg ma la frattura è ancora sanabile. Il brasiliano era partito per 222 milioni di Euro, accettando un ingaggio da 36.8 milioni di Euro, ma l’ex Santos è in continuo contatto con Lionel Messi, al quale avrebbe parlato di desiderare il ritorno.

I motivi per lasciare

Neymar avrebbe lasciato il Barcellona per approdare in una squadra e giocare da protagonista, e finalmente liberarsi dell’ombra di Lionel Messi. Il Psg ha esaudito le sue richieste, centralizzandolo nel progetto, affidandogli i calci piazzati e mettendogli un’intera squadra al servizio.

Il numero 10 è stato acquistato per tentare l’assalto alla Champions, obiettivo poi fallito dopo l’eliminazione contro il Real Madrid. Inoltre il calciatore sarebbe impensierito dalla crescita continua di Kylian Mbappè, campione del mondo a soli 19 e anni e ormai idolo indiscusso in Francia. Tante motivi che avrebbero convinto O’Ney a lasciare.