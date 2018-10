Psg news, bomba di mercato: Tuchel scatenato sul centrocampista

La richiesta di Tuchel

Il P.S.G quando si tratta di calciomercato non bada a spese. I colpi relativi a Neymar e Mbappè dimostrano che la proprietà araba non si pone problemi quando si tratta di firmare assegni milionari. Nelle ultime ore si parla di un clamoroso interesse per Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid, secondo Calciomercato.com, è stato richiesto dal tecnico connazionale Tuchel, pronto ad inserirlo nel suo centrocampo.

Il cattivo momento del Real Madrid e i tanti trofei vinti con i Blancos potrebbero convincere l’ex Bayern a lasciare la Spagna. Su di lui è forte anche l’interesse della Premier League. Guardiola lo conosce benissimo ma, al momento, il Psg è in vantaggio.

Colpo intelligente

Il P.S.G vorrebbe ingaggiare Toni Kroos per coprire il reparto, casomai non dovesse avvenire il rinnovo di Adrien Rabiot. Il francese non è sicuro di continurare in Ligue 1,in quanto il Barcellona ha fatto già intendere di volerlo in rosa. Il d.s dei catalanmi,Abidal ha confermato il forte interesse tanto da chiedere al calciatore di non rinnovare con la squadra di Parigi.