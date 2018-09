Psg, è suo l’ultimo colpo di mercato: nuovo attaccante per i parigini!

Il Psg piazza l’ultimo colpo di mercato proprio sul finale, arriva un nuovo attaccante dall’Inghilterra

Il calciomercato francese vede l’ultimo colpo messo a segno dal Psg. Il club parigino ha portato a termine l’acquisto di Eric Maxim Choupo-Moting dallo Stoke City. Non sono state ancora rese note le cifre dell’operazione. Il tecnico Tuchel ha il vice Cavani.

Un acquisto che lo stesso tecnico del Psg ha confermato nella giornata di ieri. Oltre all’arrivo dell’attaccante camerunense, il Psg ha ufficializzato l’acquisto di Bernat dal Bayern Monaco.

Il comunicato del Psg

Il club francese ha ufficializzato l’arrivo di Eric Maxim Choupo-Moting attraverso una nota sul sito della società. “Il Paris Saint-Germain è lieta di annunciare l’arrivo nella sua squadra di Eric Maxim Choupo-Moting. Arrivato dallo Stoke City, club inglese, l’attaccante tedesco-camerunense ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2020. Ventinove anni, il nazionale camerunense (45 presenze, 13 reti) ha iniziato a giocare ad alto livello nel club principale della sua città natale, Amburgo, prima di passare al Mainz e, successivamente, all’Eintracht Francoforte, dove ha lavorato con Thomas Tuchel tra il 2011 e il 2014. L’arrivo allo Schalke 04, dal 2014 al 2017, prima di intraprendere una prima esperienza all’estero, allo Stoke City”.

Le prime parole del nuovo attaccante del Psg: “Mi sento estremamente onorato di unirmi oggi a questo top club europeo. Voglio ringraziare i dirigenti e l’allenatore per la fiducia che mi hanno dato. Cercherò di fare del mio meglio sul campo, giorno dopo giorno. Venire in Francia, questo grande paese calcistico, segna un fantastico passo nella mia carriera. Avrò giocatori straordinari come compagni di squadra ogni giorno e non vedo l’ora di scoprire l’atmosfera del Parco dei Principi”.