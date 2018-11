Psg: che mazzata! Due top player infortunati nel giro di pochi minuti

Serata nera per il Psg, il club parigino deve fare i conti con gli infortuni di due stelle subiti durante gli incontri amichevoli delle nazionali

Brutte notizie per il Psg, che vede in pochi minuti gli infortuni di Neymar e Kilian Mbappé. Durante i match che stanno giocando le rispettive nazionali, i due attaccanti del club parigino hanno subito un infortunio che li ha costretti a lasciare l’incontro.

In Brasile-Camerun, parziale di 1-0 per i brasiliani al 70°, Neymar ha abbandonato il campo dopo solo sette minuti. Un problema muscolare dopo un tiro in porta, un infortunio che potrebbe mettere l’attaccante del Psg fuori causa per il delicato match di Champions League contro il Liverpool che si giocherà settimana prossima.

Problema alla spalla

Per Kylian Mbappé c’è un problema alla spalla. L’attaccante francese è stato sostituito durante il primo tempo di Francia-Uruguay, 0-0 al termine della prima frazione di gara. Un Mbappé sofferente durante l’uscita, con il giovane giocatore transalpino che si è tenuto la spalla nel momento della sostituzione avvenuta al 36°.

Ora, si attenderanno gli esiti degli esami strumentali, per capire le entità degli infortuni. Il Psg rischia di perdere i suoi due fuoriclasse in vista del match di Champions League contro il Liverpool, incontro che potrebbe essere decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale.