PS | Ecco cosa ha fatto oggi Spalletti in allenamento! Nel derby spazio a…

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PS | Ecco cosa ha fato oggi Spalletti in allenamento

Luciano Spalletti è chiamato a risollevare l’Inter dopo le due cadute consecutive in campionato, con l’Udinese prima e con il Sassuolo poi.

Un’impresa non facile, se non altro per lo spessore delle prossime gare.

Mercoledi infatti ci sarà la gara da dentro o fuori contro il Milan in Coppa Italia, mentre sabato ci sarà il match contro la Lazio, vero scontro diretto in ottica Champions.

Due gare non semplici per ritrovare le certezze, ma forse alzare l’asticella potrebbe aiutare in termini di determinazione.

Tuttavia il tecnico Spalletti ha dimostrato di saper lavorare molto bene sull’aspetto mentale.

E proprio in questa ottica durante l’allenamento di oggi, secondo quanto riportato da Premium Sport, l’allenatore si sarebbe dedicato a dei colloqui individuali con i suoi giocatori.

Probabile quindi l’intenzione di alzare la determinazione e di far sentire importante ogni singolo giocatore.

Inoltre è stato concesso un giorno di riposo, con la squadra che si riunirà martedi 26.

Nel derby certi gli utilizzi di Ranocchia e Cancelo in difesa, dati gli infortuni di Miranda e D’Ambrosio.

A sinistra ballottaggio tra Nagatomo e Santon, con Dalbert ancora indietro nelle gerarchie.

Davanti dovrebbero essere confermati i giocatori scesi in campo ieri, mentre sulla mediana rientrerà Vecino.