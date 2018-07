(PS) Cristiano Ronaldo, la Juve solo una suggestione. Il costo dell’eventuale operazione…

Juve, Cristiano Ronaldo pista molto complicata

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, la Juventus risponde così, informalmente, alle voci sull’interesse per Cristiano Ronaldo: “Suggestioni”.

Jorge Mendes sarebbe contento di questo movimento mediatico perché sta forzando la mano con il Real Madrid per ottenere un rinnovo milionario.

Secondo quanto riportato dal sito di Panorama, spostare Cristiano Ronaldo dal Real Madrid costa almeno 500 milioni di euro, mezzo miliardo (tra ingaggio e costo del cartellino).

Il sito del settimanale si chiede come possa la Juventus, che fattura meno di 500 milioni a stagione, strappare CR7 alla società più ricca del mondo. Se si segue la logica, non può, ma la Juve ci sta pensando. I bianconeri vogliono ‘stampare’ il biglietto da visita per l’ingresso definitivo nell’elite del calcio europeo.

Difficilissimo, ma non impossibile anche grazie alle motivazioni dello stesso giocatore, che potrebbero superare i limiti dei costi dell’operazione.