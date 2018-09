Probabili formazioni: Spalletti cambia il centrocampo. Un ex scalpita

Probabili formazioni – Spalletti potrebbe far riposare Brozovic. Borja Valero scalpita

L’anticipo della sesta giornata di campionato vede l’Inter attendere la Fiorentina. Gara ostica visto l’ottimo inizio di stagione dei viola. A far paura i nerazzurri sono i giovani viola che stanno impressionando un po’ tutti: da Pjaca ai figli d’arte Simeone e Chiesa. I tre a suon di gol e giocate degni da fuoriclasse non ciò che mancava alla Fiorentina per rientrare nel giro delle Big.

Senza dimenticare Benassi e Veretout, veri “genietti” del centrocampo. Spalletti, che sarà regolarmente in panchina visto l’annullamento della squalifica, sta cercando di sciogliere gli ultimi dubbi.

Miranda dovrebbe tornare a occupare un posto in panchina con De Virij titolare vicino a Skriniar. A centrocampo potrebbe arrivare la conferma per Vecino, con Gagliardini che dovrebbe tornare il proprio posto a centrocampo. L’unica sorpresa potrebbe essere l’esclusione di Brozovic con il trio Candreva-Napolitano-Perisic a supporto di Icardi. L’ex Lazio potrebbe avere la meglio su Politano e non è da escludere l’inserimento di Borja Valero al posto di Gagliardini.