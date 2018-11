Primavera, Milan – Inter 3-4: spettacolo e tanti gol nel derby giovanile

Tanto spettacolo in campo nel Derby Primavera giocato tra i giovani delle due fazioni milanesi. A Varese i rossoneri recuperano due volte sui neroazzurri, che decidono il match nel recupero. Presenti in tribuna anche Paolo Maldini e Ariedo Braida, che non si sono sicuramente annoiati. Un 3-4 che rende un po’ più scomoda la posizione in classifica del Milan mentre rilancia l’Inter che conclude la partita con un sorriso.

Tanti gli assenti nella metà campo rossonera, tra i quali Torrasi, recuperato ma non al cento per cento, Bellanova e Tsadjout, a disposizione a Maranello dopo la squalifica di Higuain. L’Inter di Madonna schiera invece tutti i suoi big, tra i quali Colido e Salcedo.

Il match

Una partita in perfetto equilibrio per la prima mezz’ora di gioco, mentre il finale del primo tempo va ad infiammarsi con ben tre goal. L’inter vola via con le bordate di Salcedo e del terzino sinistro Corrado per poi accusare l’1-2 con il goal di Capanni al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Durante la ripresa è ancora il Milan ad andare a segno con Capanni. L’Inter risponde prontamente con una diagonale di Persyn e trova il 3-2 neroazzurro, salvo poi cedere al destro in volo di Sala, 3-3.

Il Milan resta poi in dieci nell’ultimo quarto d’ora per un rosso a Barazzetta e spreca una chance per il ribaltone. L’Inter, in superiorità numerica, spinge fino alla fine e trova il goal della vittoria con Merola al 94′.