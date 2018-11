Primavera, Luca Facchetti:”Sfida col Napoli importante per dare continuità”

Luca Facchetti, vice allenatore dell’U19 neroazzurra, ha parlato ai microfoni di InterTV riguardo il match che i suoi ragazzi disputeranno domani con il Napoli. La partita è valida per la 10^ giornata del campionato Primavera 1 TIM.

“E’ un periodo positivo per noi, siamo reduci da tre vittore consecutive che hanno aiutato i ragazzi a lavorare con più serenità in allenamento. Col Tottenham abbiamo fatto un’ottima prestazione: il risultato ci dà una speranza in più nella qualificazione.”.

“La sfida col Napoli? Sarà molto importante per dare continuità ai risultati e guadagnare punti a chi è più in alto di noi in classifica. Allo stesso tempo vogliamo lavorare sulle nostre difficoltà. E’ vero che segniamo tanti gol ma ne abbiamo subiti molti e vogliamo migliorare questo aspetto”, ha proseguito Luca Facchetti.

“Gestire Youth League e Campionato? E’ complicato perché il tempo per allenarsi fisicamente non è molto, ma abbiamo ragazzi pronti e bravi a recuperare le energie in breve tempo”.

Fonte: Inter.it