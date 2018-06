Primavera Inter: arriva Madonna dopo Vecchi

(Primavera Inter) Stefano Vecchi ha lasciato pochi giorni fa la Primavera nerazzurra dopo averla portata ad una serie impressionante di successi ed al titolo di Bicampeon d’Italia.

Oggi la società ha annunciato la sostituzione. Sarà Armando Madonna a sedere su una panchina divenuta improvvisamente scomoda. Non è facile infatti prendere il posto di chi ha vinto tanto e, soprattutto, se molti dei giovani più promettenti hanno lasciato la maglia nerazzurra in nome delle plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno.

Il comunicato della società

Questo il comunicato ufficiale della società: “FC Internazionale Milano comunica che Armando Madonna è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera: il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2019.

Armando, nato ad Alzano Lombardo nel 1963, nella sua carriera da giocatore veste tra le altre le maglie di Atalanta, Lazio e Spal. Comincia il suo percorso da allenatore all’Alzano Virescit, dapprima come vice e poi come guida tecnica.

Si trasferisce quindi nelle giovanili dell’Albinoleffe dove, promosso in prima squadra, sfiora la promozione in Serie A. In Serie B allena anche Piacenza e Livorno, prima di Portogruaro e, di nuovo, Albinoleffe in Lega Pro. Allenatore della Virtus Bergamo (Campionato Nazionale Dilettanti) dal 2015 al 2018, ora per Armando Madonna è tempo di una nuova esperienza, a tinte nerazzurre, con l’Inter Primavera.

In bocca al lupo, Mister.”

Anche da tutti i tifosi nerazzurri un caloroso benvenuto ed un grande in bocca al lupo ad Armando Madonna.

Fonte Inter.it