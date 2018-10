Primavera Inter Juventus | Ecco dove guardare la partita in streaming

Inter Juventus Primavera, ecco dove vederla

Inter Juventus – I ragazzi di mister Armando Madonna, nel pomeriggio di oggi, affronteranno i bianconeri della Juventus.

Dove vederla

Lunedì di campionato per l’Under 19 di Armando Madonna, che oggi ospita al “Breda” la Juventus per la 6^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. Il match, in programma alle ore 17, verrà trasmesso in diretta da Inter TV e in streaming, solo per utenti registrati, sul sito ufficiale inter.it.

La classifica