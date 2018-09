Primavera, Inter-Cagliari si sfideranno al Suning Youth Development Center

Loading...

È tutto pronto per l’esordio dei baby nerazzurri del neo tecnico Madonna al Suning Youth Development Center. L’Inter sfiderà il Cagliari venerdì 14 settembre, alle ore 15. I ragazzi di mister Canzi hanno battuto per 5-0 l’Oristanese nell’ultimo test pre-campionato, e proveranno a dare il massimo per onorare la recente scomparsa dell’ex Primavera Popiela, giovane attaccante che ha perso la vita in un incidente stradale.