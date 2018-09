Primavera Inter Cagliari | Ecco come seguire la gara in diretta

Primavera Inter Cagliari

Primavera Inter Cagliari – Domani alle ore 14.00 si disputerà la prima gara del campionato Primavera. Inter e Cagliari si affronteranno al Centro di Formazione Suning.

Dove seguire la gara

Sta per cominciare il campionato Primavera 1 TIM 2018-19, con l’Under 19 interista che scenderà in campo per il secondo anno consecutivo da formazione campione d’Italia in carica: il primo impegno per i ragazzi di Armando Madonna è in programma venerdì 14 settembre alle ore 15 contro il Cagliari.