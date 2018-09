Primavera 1 TIM | Inter Cagliari, le formazioni ufficiali

Inter Cagliari, le formazioni ufficiali

Inter Cagliari – E’ tutto pronto per la prima sfida del campionato Primavera. I campioni in carica dell’Inter, affronteranno il Cagliari presso il Centro di Formazione Suning in memoria di Giacinto Facchetti.

Le formazioni ufficiali

INTER: 1 Dekic; 2 Grassini, 4 Nolan, 6 Van Den Eynden, 3 Corrado; 8 Gavioli, 5 Pompetti, 7 Burgio; 10 Mulattieri; 9 Adorante, 11 Salcedo.

A disposizione: 12 Tintori, 21 Pozzer, 13 Persyn, 14 Pirola, 15 Colombini, 16 Rizzo Pinna, 17 Ballabio, 18 Demirovic, 19 Schirò, 20 D’Amico, 22 Colidio, 23 Vergani.

Allenatore: Armando Madonna.

CAGLIARI: 1 Daga, 2 Kouadio, 3 Aly, 4 Peressutti, 5 Marongiu, 6 Cadili, 7 Lella, 8 Ladinetti, 9 Contini, 10 Lombardi, 11 Doratiotto.

A disposizione: 12 Cabras, 13 Pici, 14 Porru, 15 Camarà, 16 Boccia, 17 Carboni, 18 Ingrosso, 19 Dore, 20 Gagliano, 21 Cissè, 22 Fini, 23 Marigosu.

Allenatore: Massimiliano Canzi.