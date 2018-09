Premier, Tottenham sconfitto dal Watford: il punto debole degli Spurs è…

Tottenham sconfitto dal Watford

Il Tottenham perde 2-1 contro il Watford in un match che ha regalato emozioni soltanto nella seconda frazione. Una buona notizia per l‘Inter di Luciano Spalletti che ha potuto ammirare i punti deboli dei prossimi avversari in Champions League.

Gli ” Spurs” passano in vantaggio grazie ad un autogol di Abdoulaye dopo un primo tempo giocato con molta superficialità. La squadra di Pochettino, infatti, subisce due reti su calcio piazzato ad opera di Deenay e Catchart.

Una prestazione che evidenzia la fragilità difensiva degli inglesi. Questo potrebbe il tallone d’Achille che l’Inter dovrà prendere in considerazione e sfruttare al meglio nella gara d’esordio. I tre difensori, se pressati, lasciano molto a desiderare e la velocità degli esterni nerazzurri sarebbe fondamentale per creare problemi. Giornata negativa anche per Kane, marcato stretto e poco sostenuto dal centrocampo

Vince anche il Manchester di Mourinho, dopo la sconfitta della settimana scorsa proprio contro il Tottenham. Romelu Lukaku batte il Burnley siglando due reti.