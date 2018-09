Premier News: una rivoluzione che può stravolgere il mercato

Premier News: adesso si accorgono delle cifre

(Premier News) Dopo essere stato per anni il campionato del bengodi per agenti e procuratori, la Premier League si accorge che forse è meglio cambiare. Negli ultimi anni, insieme alla Spagna, l’Inghilterra è stata terreno di guadagni facili per gli intermediari del calcio, figure sempre più alla ribalta per i guadagni stratosferici di molti di loro. Somme che andavano ad aggiungersi a quelle vere e proprie del trasferimento dei giocatori come un surplus a carico delle società.

Dai calcoli effettuati, è stato riscontrato che solo nell’ultimo anno le commissioni pagate hanno raggiunto la quota di 250 milioni di euro. Casi eclatanti sono nella memoria di tutti: i 49 milioni percepiti da Mino Raiola per il passaggio di Pogba allo United o i 16 pagati dalla Juventus poche settimane fa per assicurarsi il passaggio di Emre Can.

Paghino i giocatori

Di fronte a queste cifre che escono dal mondo del calcio senza niente produrre a favore del sistema, le società hanno iniziato a confrontarsi. Un gruppo di avvocati è stato incaricato di collaborare con i top club inglesi per verificare la possibilità di spostare dalle società ai calciatori gli oneri di mediazione.

Le commissioni non sparirebbero dunque ma sarebbero poste a carico dei giocatori. In buona sostanza questi ultimi diventerebbero quasi datori di lavoro degli agenti.

Il sito Sky Sport,it espone una possibile conseguenza di questa riforma. “Se andasse in porto sposterebbe dunque il peso delle trattative soprattutto sugli ingaggi. Gli agenti infatti diventerebbe a tutti gli effetti degli stipendiati dei giocatori, incassando una percentuale durante tutta la durata del contratto. A quel punto diventerebbe cruciale riuscire a strappare un ingaggio il più alto possibile, per non perdere troppo margine, aprendo così ulteriori scenari in un panorama in continua evoluzione.”

Tra gli argomenti di studio un altro elemento di chiarezza. Ovvero la possibiltà di legare le commissioni alla durata del contratto. Un modo semplice ed efficace per fare in modo che gli agenti evitino di assumere posizioni radicali per ottenere i trasferimenti dei propri assistiti ben prima della scadenza.

Fonte Sky Sport.it