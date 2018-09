Premier, il Tottenham cade in casa: buona notizia per l’Inter

Tottenham sconfitto dal Liverpool

Il Tottenham inizia male il turno di Premier League dopo la sosta delle Nazionali. Gli uomini di Pochettino hanno perso contro il Liverpool per 2-1. La squadra di casa non è stata mai in partita ed ha sofferto le accelerazioni di Mane e Salah. Gli Spurs sono scesi in campo con un 4-3-1-2 ricco di assenze. Sia il portiere LLoris che Dele Alli non hanno fatto parte del match.

I Reds hanno chiuso la gara grazie alle reti di Wijnaldum G. e di Roberto Firmino. Erik Lamela, invece, ha accorciato le distanze nel recupero del secondo tempo. Buone notizie per l’Inter di Luciano Spalletti che affronterà Kane e compagni nell’esordio in Champions, in programma martedì alle 18.55.