Prandelli su Inter-Fiorentina: attacco ai nerazzurri e scoppia la polemica

Non si placano le polemiche dopo Inter-Fiorentina. Anche Prandelli ci va giù pesante. L’ex viola abbatte Mazzoleni e smentisce Spalletti.

Inter-Fiorentina è stata una gara spettacolare e allo stesso tempo ricca di contenuti. Non semplice da arbitrare per il signor Mazzoleni. L’arbitro finito sotto l’occhio del ciclone a fine partita insieme alla sua squadra Var.

La Fiorentina non ha preso benissimo le sue decisioni, per usare un eufemismo, e a fine partita lo si è percepito chiaramente dalle parole dei dirigenti viola. Anche un ex tecnico viola come Cesare Prandelli contribuisce a far divampare oltre polemiche e a smentire quanto detto da Spalletti.

Prandelli risponde a Spalletti dopo Inter-Fiorentina. La tocca piano: “Impossibile pensare che quello sia rigore”.

Cesare Prandelli resta perplesso dopo gli episodi di Inter-Fiorentina e ci va giù pesante a Lady Radio: “Resti perplesso difronte ad un rigore quando danno quel rigore all’Inter. Impossibile pensare che Hugo l’abbia toccata col polpastrello. È clamoroso. C’era anche la doppia ammonizione per Asamoah”.