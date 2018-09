Portogallo-Italia | Gagliardini bocciato, al suo posto gioca Cristante

Loading...

Mancini cambia nove giocatori su undici: il centrocampista nerazzurro partirà dalla panchina

Tutti si aspettavano Roberto Gagliardini negli undici iniziali contro il Portogallo ma Mancini ha sorpreso tutti. Per la seconda gara degli azzurri in National League contro la Nazionale campione Europa il ct azzurro ha preferito schierare Cristante al posto del centrocampista nerazzurro. E pensare che doveva essere la gara del suo rilancio con Spalletti che non aspettava altro che vedere il proprio giocatore agire nel centrocampo a tre. Il tecnico nerazzurro, infatti, contro il Parma sta pensando a un cambio di modulo che prevede una linea di centrocampo a tre e con la difesa a quattro.

Se nella gara contro la Polonia il giocatore nerazzurro è apparso sottotono, Mancini sembrava intenzionato a puntare su Gagliardini per la gara contro il Portogallo. “E’ un ottimo giocatore, credo abbia delle qualità – ha spiegato il ct azzurro durante la conferenza stampa-. Può migliorare e tornare a essere quello che era all’inizio all’Inter”. Ed è quello che si aspettano un po’ tutti. Non una bocciatura da parte di Mancini visto che ha cambiato nove giocatori su undici rispetto alla gara con la Polonia. Spalletti spera che il proprio centrocampista entri nella ripresa e dimostri le proprie qualità.