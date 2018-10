Portogallo, clamorosa esclusione dai convocati di Fernando Santos

I convocati del Portogallo

Fernando Santos, c.t del Portogallo, stila la lista dei convocati per gli impegni della prossima settimana contro Polonia e Scozia. L’assenza che fa scalpore è quella di Cristiano Ronaldo. Così come è accaduto qualche mese fa, anche in questa occasione l’attaccante della Juventus ha parlato con la Federazione e con il tecnico lusitano, chiedendo di far slittare il rientro in nazionale.

Partirà invece l’altro juventino Joao Cancelo, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Per quanto riguarda il capitolo Inter, non è stato chiamato il centrocampista Joao Mario. L’ex Sporting non ha giocato neanche una gara dal suo ritorno in nerazzurro. Questo l’elenco completo:

Portieri: Beto, Claudio Ramos, Rui Patricio.

Difensori: Cedric Soares, Joao Cancelo, Kevin Rodrigues, Luis Neto, Mario Rui, Pedro Mendes, Pepe, Ruben Dias.

Centrocampisti: Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, Sergio Oliveira, William Carvalho.

Attaccanti: André Silva, Bernardo Silva, Bruma, Eder, Gonçalo Guedes, Helder Costa.