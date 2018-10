Politano pronto per il derby

Matteo Politano, intervistato da Sport Mediaset, ha parlato del suo primo derby di Milano da nerazzurro e del capitano, Mauro Icardi. Il numero 16 nerazzurro è stato molto sottovalutato, inizialmente, con il tempo ha fatto ricredere anche i più scettici. Grande tecnica, corsa, dribbling ed un piede molto educato, hanno reso l’ex Sassuolo una pedina fondamentale dello scacchiere di Spalletti.

Le parole dell’esterno nerazzurro

“Icardi vs Higuain, il più forte? Icardi. E’ un attaccante fortissimo, straordinario dentro l’area, ce ne sono pochi di giocatori come lui. Inizialmente ho faticato a servirlo nel modo giusto, però però durante gli allenamenti ho capito i suoi movimenti, sono davvero eccezionali. Il derby? Servirà la gara perfetta. Il Milan è una squadra molto forte, con calciatori molto bravi, per questo sarà una bellisima partita. Mi auguro di poter giocare e di far bene, in modo da poter rendere Milano orgogliosa di noi”.

