Politano: “Non molliamo mai. Il pubblico di San Siro ci aiuta molto”

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Inter Tv

Intervistato da Inter Tv, Matteo Politano ha parlato del momento attuale della squadra, del prossimo impegno contro il Cagliari e della sua situazione: “Era importante dare continuità alle due partite precedenti anche se ci aspettavamo una gara difficile perché la Fiorentina sta bene. Siamo stati bravi e anche un po’ fortunati”.

“Ci stiamo dimostrando una grande squadra che non molla mai fino alla fine, dobbiamo continuare così e ci toglieremo tante soddisfazioni. Io sono molto contento di come sta andando e come sono partito, ma c’è tanto da migliorare. Il Cagliari? Sarà difficile, loro ci aspetteranno nella loro metà campo e non dovremo concedere contropiede e perdere palloni. Il pubblico di San Siro ci sta aiutando tantissimo e continuerà ad aiutarci”.