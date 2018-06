Politano, l’agente: “Stiamo lavorando, vuole l’Inter. Speriamo di…”

L’agente dell’esterno del Sassuolo parla ai microfoni di Sky Sport

Davide Lippi, agente di Politano, attaccante del Sassuolo, intervistato dai microfoni di “Sky Sport”, ha parlato della trattativa impostata con l’Inter per il suo assistito dopo aver incontrato Ausilio.

Il procuratore ha confermato, conferma è in dirittura d’arrivo la trattativa per il jolly offensivo del Sassuolo, al termine dell’incontro con i dirigenti dell’Inter. Un incontro positivo, per una trattativa che procede spedita verso la conclusione, tanto che l’attaccante del Sassuolo potrebbe essere a Milano per le visite mediche già tra la serata di domani e sabato.

Lippi ha così commentato lo stato della trattativa: “Stiamo lavorando, anche se le cose non sono ancora chiuse. Speriamo di poter chiudere e che nelle prossime ore arrivi la fumata nerazzurra, il giocatore sarebbe molto felice di venire all’Inter. Per il momento non c’è ancora la fumata bianca, speriamo di chiudere presto, c’è la volontà del giocatore, stiamo lavorando“.

Pedullà: “Affare vicinissimo. Accordo totale.”

Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, “i colloqui con il Sassuolo stanno portando ormai alla definizione: operazione in oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (20 milioni) più bonus. Nell’operazione entra soltanto Jens Odgaard l’attaccante danese classe 1999 che il Sassuolo acquisterebbe per 5-6 milioni con probabile diritto di recompra a favore dell’Inter.

Manca soltanto l’ultimo sì di Odgaard che prevedibilmente arriverà nel giro di poche ore. Gavioli non entra nell’operazione, l’Inter non vuole privarsene e intende prolungargli il contratto. Più o meno la stessa scelta che aveva fatto con Emmers”.