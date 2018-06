Politano e l’Inter: il matrimonio si celebra

21.03 – Matteo Politano ha lasciato, in auto, la sede dell’Inter. Lo conferma il nostro inviato Luca Leoni. Il calciatore è passato da un’uscita secondaria.

20.35 – Odgaard ha appena firmato. Lo ha riferito, pochi istanti fa, Sky Sport. La trattativa di Matteo Politano, ricordiamo, prevede il passaggio a titolo definitivo (con diritto di recompra a 10 milioni per il primo anno e a 15 per il secondo) proprio del talento della Primavera. Il costo del cartellino è di 5 milioni.

20.17 – Come riferisce SportItalia, il giocatore è ancora nella sede dell’Inter. I giornalisti stanno attenendo la sua uscita.

20.07 – Matteo Napolitano ha firmato per l’Inter! La notizia è stata data pochi istanti fa dall’inviato di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni. Il contratto sarà depositato domani. Sempre domani (sabato) sono in programma le visite all’Humanitas.

19.33 – Ci siamo. Matteo Politano sta per diventare un giocatore dell’Inter: il giocatore è in sede. Il calciatore, fra pochi minuti, è atteso alla lettura del contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni. L’oramai ex del Sassuolo ha sostenuto le visite mediche al Coni. Politano era accompagnato dal suo procuratore, Davide Lippi. “Siamo contenti” sono state le parole del figlio dell’ex Ct ai microfoni di SportItalia.

La carriera

Nelle ultime stagioni al Sassuolo la sua crescita è stata vertiginosa: fascia destra o sinistra, gol o assist. Il curriculum è ricco e vario. In tre anni ha infatti totalizzato 110 presenze e 24 gol. Politano è cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva Selva Candida. Dopo quest’esperienza passa alla Roma. Insieme ai giallorossi, nella stagione 2009-2010, ha vinto un campionato Allievi.

La nazionale

Il 14 agosto 2013 esordisce con l’Under 21. Gioca titolare nella partita che gli azzurrini vincono 4-1 contro la Slovacchia. Il 14 novembre gioca da titolare nella partita di qualificazione agli Europei contro l’Irlanda del Nord. La sua esperienza con la Nazionale maggiore si apre il 5 novembre 2016. L’allora ct Ventura lo convoca, ma non lo schiera contro il LIchtestein e contro la Germania. Politano esordirà il 28 maggio 2018, nella nuova Italia di Roberto Mancini, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita.