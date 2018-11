Matteo Politano ha commentato la sconfitta subita a Londra contro il Tottenham

Una sconfitta che cambia i piani dell’Inter in Champions League, Matteo Politano ha commentato la caduta di questa sera. Queste le sue parole: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima e avevamo studiato con attenzione la loro partita con il Chelsea. Siamo anche riusciti a creare qualche occasione per segnare, poi purtroppo è arrivato il loro gol grazie a un’azione straordinaria di Sissoko”.

Continua il giocatore nerazzurro: “Noi scendiamo sempre in campo per vincere e per dare il massimo, è quello che faremo anche con il PSV, poi vedremo quale risultato arriverà da Barcellona”.