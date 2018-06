Politano, prime parole da nerazzurro

Matteo Politano è un nuovo giocatore dell’Inter. Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità del trasferimento dal Sassuolo all’Inter. L’esterno offensivo arriva in prestito con diritto di riscatto.

Sono arrivate le prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro. Gioia, emozione, felicità: c’è tutto in questo giorno importantissimo, come detto da Politano.

Politano a 360°

Ai microfoni di Inter TV, ecco le sue parole: “Essere qui è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio Chairman, Società, direttori e mister che mi hanno tutti voluto qui, e ringrazio anche il Sassuolo che mi ha fatto crescere e mi ha dato l’opportunità di venire all’Inter”.

Politano racconta: “San Siro è uno stadio che mi fa venire i brividi e in passato mi ha anche portato fortuna: a Milano ho già segnato sia contro il Milan, sia contro l’Inter… ma ora spero di segnare per l’Inter. Il mio idolo personale? Per chi cresce a Roma, Francesco Totti è sempre un punto di riferimento ma ci sono molti giocatori che mi piacciono: Messi e Ronaldo, ma anche altri esterni d’attacco”.

Continua il nerazzurro: “I miei nuovi compagni? Icardi mi ha sempre impressionato, gli basta un pallone dentro l’area per fare gol, ma qui ci sono tantissimi altri giocatori di qualità. Un messaggio ai tifosi? Darò sempre il massimo per onorare questa maglia“.

L’ex giocatore del Sassuolo è il sesto acquisto dell’Inter in questo mercato. Politano segue gli arrivi di De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Nainggolan e Bastoni.

(fonte: inter.it)