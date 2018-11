Matteo Politano ha commentato il successo dei nerazzurri contro il Frosinone, ribadendo un concetto fondamentale

Tra i grandi protagonisti del successo contro il Frosinone c’è Matteo Politano. L’esterno offensivo nerazzurro ha disputato un ottimo incontro, con un assist fornito a Keita per la rete del 3-0 e tante giocate di alta qualità.

Il giocatore nerazzurro ha commentato la vittoria. Queste le sue parole: “Ho cercato il gol ma siamo contenti di aver vinto per cominciare bene un periodo lungo di partite”. Continua Politano: “La Nazionale mi ha dato una grande carica, segnare con l’Italia è una emozione bellissima. L’importante è che la squadra vinca, non chi segna. Oggi abbiamo gestito bene il pallone e le forze e da domani inizieremo a lavorare per una partita difficilissima”.

(fonte: inter.it)