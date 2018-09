Politano: “Bella gara e bel gol però in realtà io stasera…”

Politano: la sua gara è stata così commentata ai microfoni di DAZN dopo il gol finale che ha garantito la vittoria

Politano è stato protagonista di una bella prestazione questa sera. Molti palloni giocati, molti duelli vinti e alla fine il gol è stato il premio per i sacrifici e l’umiltà dimostrata in campo e fuori. UN giocatore che serviva a questa Inter e che sa creare gioco sulle fasce come anche concretizzare in rete. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

<<Ci tenevamo a vincere e volevamo fare risultato. SI è dovuto fare quello che si doveva fare. Per il gol è stata una buona esecuzione ma ho sbagliato lo stop e poi è andata bene, ma devo lavorare tanto. ALcuni errori non devo commetterli e c’è ancora tanto da lavorare per me. Lautaro è forte ma chiunque gioca è di alto livello. Il mister sa scegliere e siamo tranquilli. Chiunue giochi è forte. Da domani mattina penseremo alla gara con il Psv. Di certo andremo per fare risultato>>.