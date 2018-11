Pochettino non le manda a dire in conferenza e avverte: “Naturalmente…”

Pochettino, le sue parole in conferenza stampa

Come di consueto, alla viglia della gara di Champions League, il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa. Imporotanti le sue dichiarazioni in merito alla formazione che scenderà in campo domani: “Anche domani ci saranno dei cambi, così come poi domenica e settimana prossima. Tutti i giocatori della squadra saranno importanti”. L’allenatore argentino potrebbe fare cambi per concentrarsi sul campionato. All’andata non convoco il centrale Toby Alderwireld, suscitando molto stupore.

Forte della vittoria contro il Chelsea di Sarri, il tecnico argentino lancia la sfida: “Dobbiamo vincere, naturalmente. Non abbiamo alternative, se vogliamo poi giocarci la qualificazione agli ottavi nell’ultima gara a Barcellona. Niente pressioni ma uno stimolo in più il dover vincere, siamo fiduciosi. L’Inter è una grande squadra e sta facendo cose importanti, ma noi puntiamo a replicare la prestazione fatta contro il Chelsea. Se riusciremo a giocare con la stessa intensità di sabato sera, possiamo vincere e centrare il nostro obiettivo”.

Domani Verthongen sarà titolare, complice anche la situazione d’emergenza in difesa: “Lui è pronto a giocare. Ha lavorato duramente nelle ultime tre o quattro settimane”.

Riguardo ad Alli: “Lui ama le grandi competizioni, si annoia se non sente la pressione. Ama quando c’è competizione e pressione”. Parole d’amore per i tifosi: “Sono troppo importanti. Li avrò sempre nel cuore perchè sono fantastici”.