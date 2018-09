Pistocchi, clamoroso retroscena su Mauro Icardi: “Ha rifiutato…”

Il retroscena riguardante Icardi

Il noto giornalista sportivo, Maurizio Pistocchi, ha svelato un retroscena riguardante il capitano nerazzurro Mauro Icardi.

Il tweet di Pistocchi

Mauro Icardi-che ha segnato 101 gol in 161 partite con l’Inter-viene sempre discusso dopo le sconfitte, mai dopo le vittorie. E pensare che per rimanere all’Inter questa estate ha rifiutato la Juve: lo scambio con Higuain + 50 mln era già fatto #InterTottenham 2:1 pic.twitter.com/rJ7ZbBhFGi — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 18, 2018

Il capitano ha sempre ribadito la sua volontà di vestire la maglia nerazzurra e di giocare la massima competizione europea con l’Inter. Il suo esordio non poteva essere migliore. Dopo una partita un po’ abulica, pochi palloni toccati e scarsa partecipazione alla manovra. Dall’85esimo in poi tutto cambia, il cross al limite dell’area di Asamoah si trasforma in un assistente perfetto che, il numero 9 argentino, con un potente tiro al volo, insacca alle spalle di Vorm. I nerazzurri vincono in questo momento la partita. Maurizio c’è, nonostante tutto, nonostante si veda che non sia al 100%. Lui rappresenta l’Inter.