Pistocchi, l’attacco del giornalista a Gasperini ha fatto il giro del web

Intervistato in esclusiva sulle frequenze di Radio Marte, Maurizio Pistocchi ha lanciato una bordata al tecnico dell’Atalanta Gasperini. L’allenatore dei bergamaschi, durante il corso della conferenza stampa pre-Napoli tenuta ieri, ha voluto sottolineare come le polemiche sulla discriminazione territoriale contro i partenopei siano sollevate solo per fare polemica.

Pistocchi al veleno: “Gasperini buon allenatore da squadra provinciale”

Subito dopo aver appreso le parole del tecnico della Dea, il noto giornalista sportivo non gliele ha di certo mandate a dire. Queste le parole di Pistocchi: “Gasperini ha perso una buona occasione per star zitto, per mettersi contro la curva serve un certo tipo di personalità. Mi dispiace per lui, poverino, ha fatto proprio una brutta figura. È un buon allenatore da squadra provinciale, l’unico anno in cui allena l’Inter non ha vinto neanche un’amichevole ed è stato mandato via”. Insomma, dichiarazioni sicuramente roventi che hanno fatto non poco rumore. Nonostante durante la sua esperienza a Milano Gasperini non abbia mai brillato, da ex all’Inter ha spesso dato delle batoste. Basti pensare al severissimo 4-1 dello scorso 11 novembre deciso dalle reti di Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez per i bergamaschi, e dal rigore trasformato da Mauro Icardi per i meneghini.