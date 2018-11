Inter News: Pistocchi cita il Papa a difesa di Josè

(Inter News) Continua il diluvio di reazioni degli addetti ai lavori al gesto di sfida plateale che Josè Mourinho ha rivolto allo Juventus Stadium dopo aver battuto i bianconeri. Oggi è stata la volta di Maurizio Pistocchi che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il giornalista Mediaset, da sempre abituato a dire pane al pane e vino al vino, anche stavolta non le ha mandate a dire ai suoi colleghi. Queste le sue riflessioni:

“Condivido totalmente le parole di Ancelotti, ad ogni azione corrisponde una reazione e pure il Papa disse ‘se offendi mia mamma ti do un pugno”.

Non si può offendere la famiglia tutto il tempo senza avere una reazione, peraltro ironica. La tifoseria della Juve vede una squadra giocare molto bene, ma passa il tempo ad insultare gli avversari veri o presunti, ma c’erano anche cori contro interisti, napoletani, la famiglia Mourinho invece di sostenere la propria squadra.

Poi Mourinho non le ha mai mandate a dire, non si fa mettere i piedi in testa ed era già successo all’andata. E’ un problema di educazione. Gravissime anche le dichiarazioni di addetti ai lavori, imbarazzanti. La D’Amico ha accusato Mourinho di essere un provocatore, ma è stato provocato! Cose gravissime anche da uno scrittore come Veronesi, ormai siamo alla negazione della verità, la vittima non può diventare colpevole”.

Fonte Radio Kiss Kiss