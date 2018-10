Pistocchi risponde a Gravina

Il noto giornalista, Maurizio Pistocchi, ha risposto al futuro presidente della FIGC Gravina, in merito alle dichiarazioni sugli scudetti della Juventus: “La Juventus è una società che in Italia dimostra di essere più avanti rispetto alle altre. Non mi piace fermarmi a contare il numero degli scudetti. La Federcalcio non può usare il pallottoliere per contare gli scudetti di una società. Se qualcuno lo ha fatto, bisogna chiedere a lui; io mi dedicherei ad altri problemi. Non ho nessuna intenzione di focalizzare il mio tempo su vicende del passato. Comunque la Federazione ha diffidato la Juventus, ma oltre non possiamo andare. Se loro continuano a dirlo, cosa facciamo? Ognuno rimane della propria idea”. La giustizia sportiva dovrebbe essere la medesima per tutti, e se una sentenza ha tolto alcuni scudetti è giusto che venga rispettata, soprattutto presa in considerazione da un importante figura della federazione.

Il tweet del giornalista

Qualcuno avvisi Gravina-futuro Presidente FIGC-che la discussione sul numero degli Scudetti della Juventus mette in discussione gli atti e le disposizioni-tali sono le sentenze della Giustizia Sportiva-emesse dalla FIGC. Quindi la credibilità della FIGC stessa.E la sua pic.twitter.com/qenX2YGVyt — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 18, 2018

