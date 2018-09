Pioli contro il Var, è polemica dura anche con Adani

Pioli commenta la gara e recrimina contro il Var

Anche Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la gara persa contro l’Inter per 2 a 1. Dura polemica contro l’arbitro per la concessione del calcio di rigore. “Nel commentare questa partita non so nemmeno da dove iniziare. Abbiamo giocato bene e la seconda rete nasce da un nostro errore. L’Inter ha tanta qualità, ma il gol del 2 a 1 nasce da una brutta gestione di una rimessa laterale da parte nostra. C’è stato un momento della gara in cui abbiamo creato molte occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle. Samo stati poco cinici, ma penso che avremmo meritato un altro risultato”

Polemica sul rigore

“Sul rigore? Bah! Sento Adani parlare di deviazione con i polpastrelli. E’ stata una deviazione impercettibile, ed in questi casi cosa dovrei dire ai miei giocatori? Di giocare con le mani legate dietro la schiena? Hugo non ha fatto assolutamente nulla per provocare il rigore. E poi ci sarebbe stata la seconda ammonizione di Asamoah. Sono molto dispiaciuto, mi sembra che le decisioni arbitrali non siano state eque.”