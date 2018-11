Perisic: Spalletti non ci sta, il mister rivuole il “Terribile”

Perisic è sempre il Terribile con la sua Croazia, ma con l’Inter è più Dottor Jekyll e Mister Hide. E’ questo a trasparire dall’analisi di quest’oggi pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. I tifosi dell’Inter sono sempre stati abituati alle fiammate da campione del numero 44 neroazzurro, fiammate seguite da altrettanti momenti di down.

Come riporta la Rosa, il Terribile è ricomparso due giorni fa sul campo di Zagabria, nel match con la Spagna vinto al 93′ vestendo la maglia della sua Croazia. Perisic migliore in campo, Re della fascia che solo nel primo tempo ha sfoderato ben 4 conclusioni alla difesa spagnola. Un Perisic carico a molla, di quelli che ultimamente l’Inter fa fatica a ritrovare, e che i tifosi si augurano di rivedere presto.

Il confronto con la scorsa stagione

Il Perisic post Russia è la brutta copia del Terribile che aveva infuocato la scorsa stagione neroazzurra. La Gazzetta dello Sport fa un veloce confronto tra le statistiche dello scorso anno e della stagione in corso. Un anno fa, dopo 12 partite in Serie A, Perisic era già a 4 gol, 5 assist e 29 occasioni create. Adesso è fermo a 2 gol, 2 assist,19 occasioni create e non segna dalla partita con il Bologna del 1° settembre.