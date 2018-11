Perisic: “Sono stato ad un passo dallo United. Futuro fuori dall’Italia? Spero che…”

Le dichiarazioni di Ivan Perisic sul suo futuro e non solo

“È vero, c’era una proposta del Manchester United e stavo per lasciare l’Inter. Ma ho deciso di rimanere, come ho detto, per la perseveranza di Spalletti nel farmi giocare un ruolo importante. Nel calcio, i piccoli dettagli in queste situazioni sono fondamentali”.

A parlare è Ivan Perisic, che ai microfoni di Four Four Two racconta la verità sulle avances di José Mourinho per portarlo ai Red Devils la passata estate, spiegando quanto fosse lusingato ed ammettendo che fosse difficile non pensare a una simile offerta.

Incalzato su un possibile futuro in Premier League o in Liga, il croato ha poi ammesso di voler giocare nel maggior numero possibile di campionati top in Europa, aggiungendo poi un chiaro “spero che i tifosi dell’Inter possano capire il mio punto di vista”.