Mercato Inter: Perisic intoccabile Candreva no

(Mercato Inter) Durante Calciomercato l’Originale in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha commentato così le ultime mosse di mercato nerazzurro: “Matteo Politano? Manca la seconda parte delle visite mediche che deve fare domani.

“Lui in realtà ha già firmato oggi ma è una firma propedeutica alla conclusione delle visite mediche che farà domani, l’ufficialità dell’operazione ci sarà dall’1 luglio. Politano non può parlare da giocatore dell’Inter perché i club pretendono che stiano zitti e diano la prima intervista alla società.

Per quanto riguarda Ivan Perišić assolutamente non è sul mercato, Antonio Candreva secondo me sì. Ha allungato di mercato per storie di bilancio, se dovesse arrivare un’offerta io penso che Candreva potrebbe partire”.

“L’intoccabile è Perišić, Candreva no. C’è una bella formazione di dirigenti dell’Inter presenti (in sede, ndr), stanno completando i dettagli di Yuto Nagatomo al Galatasaray, Marco Carraro all’Atalanta e Jonathan Ludovic Biabiany al Parma, sono le ultime operazioni per toccare i quarantacinque milioni di plusvalenze, l’Inter ha raggiunto il suo obiettivo”.

Fonte Sky Sport