Vigilia di Tottenham-Inter, Ivan Perisic ha parlato in conferenza stampa del match di domani sera

Ivan Perisic si prepara a tornare tra i titolari nerazzurri. Dopo il turno di riposo contro il Frosinone, l’esterno offensivo croato sarà in campo dal primo minuto contro il Tottenham. Un match importante per i nerazzurri, che con un punto staccherebbero il pass per gli ottavi di finale.

Perisic ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole sul match di domani sera: “È bello tornare a giocare a Wembley dopo averci giocato con la Croazia, domani ci sarà un bel clima e tutti siamo pronti a giocare la partita. Sappiamo che ci basta un punto ma giocheremo come sempre per la vittoria. Sarà difficile perché giocheremo con una squadra con buoni giocatori e quindi non dovremo giocare pensando al pareggio”.

La squadra

Durante la conferenza stampa, Ivan Perisic ha risposto alla domanda legata ai suoi numeri. Le sue parole: “I numeri? Non mi interessano, conta di più la vittoria della squadra; sto lavorando duro tutti i giorni per ritrovare il massimo della forma dopo un’estate lunga anche in Nazionale”.

Conclude l’esterno nerazzurro: “Cosa cambia tra Nazionale e Inter? Abbiamo sistemi un po’ diversi, noi giocatori dobbiamo ascoltare l’allenatore. Non possiamo giocare tutti tutte le partite, dobbimo essere pronti a disposizione per il tempo che ci chiede il mister”.