(Inter News) Perisic ora corre, guarda già al Napoli

Inter News: Perisic deluso

(Inter News) Era dal primo settembre a Bologna che Perisic non andava il gol. La voglia doveva essere tanta, visto il calcione di rabbia scagliato sul palo della porta veronese dopo aver messo fine al digiuno.

Al di là del gol, il croato ha giocato anche una buona partita, facendosi trovare sempre pronto a coprire in difesa ed a lottare a metà campo per estirpare pallone dai piedi degli avversari.

Una buona notizia per Spalletti e per i tifosi, forse l’unica della brutta serata veronese. Nel post partita Perisic ha parlato della sua delusione per i due punti persi e ha già inquadrato l’importanza della partita post natalizia con il Napoli. “Il gol? Ho già detto tante volte che non è veramente importante chi fa gol, ma che l’Inter vinca. Oggi ho fatto gol ma non abbiamo vinto, allora non conta niente. Primi venti minuti non siamo entrati bene in partita, poi abbiamo avuto un paio di occasioni. Potevamo fare il secondo e il terzo. Se non fai gol – non è normale – ma succede che prendi gol e perdi. Napoli? Abbiamo tre giorni per riposarci bene, dobbiamo fare tutto per vincerla”.

Fonte Inter TV