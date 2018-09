Per l’Inter un record apparentemente positivo ma che nasconde un difetto

L’Inter raggiunge un record che appare positivo, ma nasconde un problema

L’Inter, come tutte le squadre di seria A, si prende una pausa dopo le prime tre giornate di campionato, per lasciare spazio alla Nazionale. Mentre Mancini inizia la sua avventura e cerca di restituire alla squadra azzurra lo spessore calcistico che le compete si ha il tempo di analizzare dei dati che riguardano i nerazzurri guidati da Spalletti. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter, dopo la gara vinta contro il Bologna, che ha portato i primi tre punti, ha raggiunto un particolare primato. I nerazzurri infatti primeggiano nella classifica riguardante la percentuale di passaggi riusciti rispetto a quelli effettuati.

I numeri dicono infatti che sono 808 i passaggi tentati, di cui ben 729 sono andati a segno. Apparentemente il dato appare più che positivi, denotando una grande efficienza e precisione dei giocatori della squadra di Spalletti. In realtà però, come sottolineato dalla stessa Gazzetta, se si analizzano i suddetti passaggi emerge un dato preoccupante. Tali passaggi infatti sono stati per lo più orizzontali, e da ciò discende una lentezza della manovra e un’assenza di idee offensive. L’Inter dovrà quindi migliorare la velocità del suo gioco e soprattutto le verticalizzazioni se vorrà migliorare la sua fase offensiva.