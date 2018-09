Pedullà teorizza i prossimi acquisti Inter: un nome torna di moda

Alfredo Pedullà traccia il mercato dell’Inter: “Ecco cosa manca”. Per la serie: a volte ritornano.

L’opera di rinnovamento dell’Inter sul fronte calciomercato è ancora in fase di evoluzione. Non si ferma. Dalle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Alfredo Pedullà traccia la linea di calciomercato che Ausilio e compagnia seguiranno nei prossimi mesi.

Pedullà individua le priorità Inter: “Rinnovo Icardi, esterno offensivo e ritorno di Darmian”.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, teorizza quelle che possono essere le priorità in prospettiva calciomercato per l’Inter. Tra rinnovi, esterni e il vecchio obiettivo Darmian sulla fascia: “Cosa mancherebbe all’Inter? Un centrocampista strutturato fisicamente, l’identikit era Dembelé, inseguito e poi mollato, in scadenza col Tottenham.

E poi? Il rinnovo di Icardi priorità e magari un altro esterno offensivo. Una traccia era Martial. Ecco un identikit da seguire, non soltanto per l’Inter oggi ottima e abbondante. Potrebbe tornare di moda Darmian se tra Asamoah e Dalbert non si trovasse la quadratura a sinistra, ma per ora sono teoremi”.